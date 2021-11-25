Лидеры Великобритании и Франции договорились сообща активнее работать над разрешением проблемы нелегальных пересечений мигрантами канала Ла-Манш, разделяющего две страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Они договорились, что необходимо срочно наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений [канала] и что они будут делать все, что в их силах, чтобы остановить банды, ответственные за то, что они ставят под угрозу жизнь людей», — отмечается в коммюнике. «Они подчеркнули важность тесной работы с соседними Бельгией и Нидерландами, а также с партнерами на континенте, если мы хотим эффективно решать проблему до того, как люди доберутся до французского берега», — заметили на Даунинг-стрит.

«Оба лидера ясно заявили сегодня, что трагические смерти — мрачное напоминание того, чтобы жизненно важно иметь в арсенале все возможности, чтобы остановить эти смертельные пересечения и разрушить бизнес-модель уголовных банд, которые стоят за ними», — сообщили в канцелярии британского премьера.

Разговор состоялся после того, как среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до британского побережья. Погибли больше 30 человек, спасатели продолжают поиск пропавших без вести. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье «непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Макрон после трагедии потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза и сделать все, чтобы «найти и наказать ответственных».(ТАСС)