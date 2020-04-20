Джокович высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об обязательной вакцинации от коронавируса, передает Reuters.

«Лично я против вакцинации, и я не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать. Но если это станет обязательным, что произойдет? Мне придется принять решение. У меня есть свои мысли по этому поводу, изменятся ли эти мысли в какой-то момент, я не знаю», — заявил теннисист в чате с несколькими другими сербскими спортсменами.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 165 тыс. человек, 625 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,4 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 23 тысяч человек. Вакцина от коронавируса пока не разработана.(Газета.Ru)