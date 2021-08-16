Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило «эскалацией конфликта» и потерями для американских военных. Такую точку зрения президент США Джо Байден выразил в понедельник, выступая в Белом доме с речью о ситуации в Афганистане.

«Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое Дональдом Трампом с «Талибан». Согласно его соглашению, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года. Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовыми к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с «Талибаном». После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая», — сказал он. По словам американского лидера, он делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта».

«Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с конкретными целями — найти тех, кто атаковал нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы «Аль-Каида» не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы добились этого. Мы существненно ослабили «Аль-Каиду» в Афганистане», — подчеркнул президент.

Отказ от вывода войск из Афганистана потребовал бы тысячи дополнительных военных, считает Байден.

«Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, которые не ведут сами афганцы», — заявил он.

Джо Байден заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы и деньги в Афганистан.

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — подчеркнул Байден.

Руководство Афганистана сдалось в борьбе с боевиками, несмотря на мощную поддержку со стороны США, и американцы не должны были продолжать вести эту войну вместо самих афганцев, подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку жителям Афганистана и продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности.