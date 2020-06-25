Джером Игинла и Мариан Госса включены в Зал хоккейной славы

Канадец Джером Игинла и словак Мариан Госса были включены введены в Зал хоккейной славы в Торонто. Кроме них этой чести удостоены Кевин Лоу, Даг Уилсон, хоккеистка Ким Сен-Пьер и Кен Холланд среди менеджеров, сообщает ТАСС.

Все спортсмены, введенные в Зал хоккейной славы, представляют Канаду.

Игинла выступал в Национальной хоккейной лиге с 1996 по 2017 год, за 1554 матча он набрал 1300 очков. Госса провел 1309 игр и набрал 1134 очка. Лоу играл в НХЛ с 1979 по 1998 год, в 1982 году стал чемпионом мира в составе сборной Канады. Уилсон, выступая в НХЛ с 1977 по 1993 год, стал лидером «Чикаго» по очкам

среди защитников – на его счет 785 очков.

Торжественная церемония включения спортсменов в Зал славы

запланирована на ноябрь. Однако билеты на на мероприятие пока не поступили в продажу из-за пандемии коронавируса.