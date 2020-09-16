Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе

Актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились спустя годы и вновь вместе, сообщает Fox News.

Как отмечается, актеры впервые почти за 20 лет вместе поработали — они приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». Комик Дейн Кук, который также участвовал, поделился фотографией присутствующих. На ней были запечатлены 50-летняя Энистон и 56-летний Питт.

Энистон и Питт были женаты с 2000 по 2005 год. В последний раз они вместе снимались в эпизоде сериала «Друзья». (Газета.Ру)