Джек-потрошитель из Санкт-Петербурга пишет роман

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что историк Олег Сколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мельникова, Сколов продолжает писать свой роман и проделано уже много работы.

«До окончания следствия и суда он планирует выпустить анонс. Сам роман собирается писать уже в колонии», — добавил он.

Мельников рассказал, что Соколов надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать срок, пойдет навстречу и позволит ему работать на компьютере.

Кроме того, он отметил, что Соколов взамен «готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание».

Также Мельников сообщил, что обвиняемый с теплом отзывается о СИЗО «Бутырка», в которой по сравнению с другими местами принудительного содержания гораздо лучше условия.

В ноябре 2019 года Соколов был задержан возле реки Мойки с рюкзаком, в котором находились части человеческого тела. Как стало известно, они принадлежали аспирантке Ещенко, которая состояла с ним в личных отношениях. На момент совершения преступления Соколов являлся преподавателем СПбГУ.