В ходе официального визита в Пакистан, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим пакистанским коллегой Махдумом Шахом Махмудом Гуреши.

Как передает Report со ссылкой на МИД, азербайджанскую делегацию приветствовал министр Махдум Шах Махмуд Куреши. Охарактеризовав пакистано-азербайджанские отношения, глава ведомства сказал, что они находятся на высоком уровне. Он также рассказал о перспективах развития сотрудничества в двусторонней торговле, инвестициях и энергетике.

Джейхун Байрамов также подчеркнул высоким уровень развития отношений между двумя странами.

Было отмечено, что очередное заседание Экономической комиссии и встреча президентов двух стран в рамках саммита Организации экономического сотрудничества способствовали дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Говоря о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, министр Дж.Байрамов выразил признательность за использование опыта Пакистана в процессе разминирования и поддержку дружественной страны Азербайджану в этом отношении.

Главы МИД обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Афганистане и другими региональными вопросам, представляющие взаимный интерес.