Джейхун Байрамов принял делегацию Национальной ассамблеи Франции

22 февраля 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию, состоящую из членов Национальной ассамблеи Франции.

Как сообщили АПА в МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов поприветствовал членов Национальной ассамблеи и рассказал о развитии двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Азербайджан всегда придавал большое значение развитию отношений с Францией. Было подчеркнуто, что Франция всегда активна в регионе и что вопросы во всех направлениях развиваются посредством взаимопонимания и диалога.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседников о последних процессах, происходящих в регионе, в том числе о ситуации после 44-дневной Отечественной войны, о том, что устранение фактора оккупации является основой для нормализации отношений между двумя государствами, о реализации трехсторонних заявлений и других вопросах. Отмечалось, что нормализация отношений возможна на основе принципов международного права, в частности, уважения территориальной целостности и неприкосновенности границ в рамках международных границ.

Члены Национальной ассамблеи Франции выразили благодарность за теплый прием, а также за предоставленную информацию. Они заявили, что отношения между парламентами двух стран основаны на принципах дружбы. Свой нынешний визит они оценили как полезный с точки зрения ознакомления с ситуацией в регионе, получения информации о позиции Азербайджана.

В завершение встречи министр Джейхун Байрамов ответил на вопросы членов Национальной ассамблеи Франции.