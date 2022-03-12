Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем в.

Как сообщает МИД, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС), а также стратегического партнерства в сфере энергетики.

Стороны подчеркнули важность завершения переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое составит правовую основу отношений.

Была обсуждена также ситуация в Украине и оказание гуманитарной помощи стране.

Министр Дж.Байрамов проинформировал о последней ситуации в регионе, решении вопросов, вытекающих из трехсторонних заявлений, восстановительных работах в регионе, а также о взглядах Азербайджана на нормализацию отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.