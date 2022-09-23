«19 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена я встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мы обсудили различные вопросы».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

По словам министра, на трехсторонней встрече широко обсуждались последние провокации, совершенные ВС Армении на границе: «Одной из основных тем обсуждений на встрече было противостояние на неделимитированной государственной границе и его последствия».