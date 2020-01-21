Джастин Бибер дал объяснения публичным признаниям в любви своей жене

Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, в котором признался в любви жене модели Хейли Болдуин (Бибер) и объяснил, почему он это делает публично.

«Я не публикую это, чтобы что-то доказать или попытаться заставить людей поверить в то, что я люблю свою жену. Я просто считаю, когда ты публично говоришь о том, насколько дорог тебе другой человек, — это здорово», — написал исполнитель.

Бибер подчеркнул, что ему нравится, когда Хейли чувствует себя особенной и любимой.

«Я сделал много крутых вещей, но не думаю, что может быть что-то круче, чем порадовать ее», — объяснил музыкант.