Джалал Исаев: «Вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует»

«В случае возникновения в Иране эпидемии коронавируса наподобие той, что вспыхнула в Китае, ситуация может быть взята под пристальный контроль. Разумеется, и ныне ситуация контролируется, но вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует».

Об этом Report сообщил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что в Азербайджане усилены профилактические меры: «В настоящее время мы не ожидаем угрозы из Ирана, поскольку все заболевшие находятся под контролем, обследуются и только после этого их отпускают».

По его словам, ситуация в Азербайджане стабильная и никаких подозрительных фактов не выявлено: «Ситуация на всех пограничных пунктах находится под строгим контролем. При посещении территорий распространения коронавируса необходимо избегать контакта с зараженными, надевать защитные маски и регулярно мыть руки».

Отметим, что в Иране выявлены факты летальных исходов от коронавируса. В Китае число погибших от смертельно опасного вируса достигло 2 236 человек.