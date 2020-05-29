Джалал Исаев: «Люди ходят по улицам без масок. Так нельзя!»

«Халатность людей, а также возвращение на Родину проживавших за рубежом азербайджанцев, привели к росту численности инфицированных коронавирусом», — заявил Report главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабинете Министров Джалал Исаев. — «После смягчения карантина все больше людей стало склоняться к мнению о том, что, дескать, коронавирус — выдумка и не более, чем политическая игра. На мой взгляд, такое утверждают люди недалекого ума. О какой политической игре может идти речь, когда весь мир охвачен этим вирусом?! Неужели ошибаются главы стольких развитых стран мира?! Находятся и те, кто утверждает, что врачи предлагают родственникам усопшего деньги для записи в графу причины смерти — «умер от коронавируса». Разве у врачей так много денег? Разве по совести говорить такое? Люди испытывают страдания от этого вируса, погибают. Все это происходит на наших глазах. Мы делаем все возможное, чтобы люди не заразились смертельно опасным недугом. Сколько же можно твердить — соблюдайте социальную дистанцию, без нужды не ходите в закрытые помещения, следуйте правилам гигиены, пользуйтесь медицинскими масками!

…Нам удалось предотвратить стремительное распространение вируса в начале пандемии, однако на сегодняшний день число инфицированных ощутимо нарастает. Надо бороться сообща, ощущать свою ответственность. Наше государство смягчило карантин, чтобы облегчить условия жизни людей. Мы надеялись, что наши граждане будут придерживаться необходимых требований, но, увы, сегодня мы наблюдаем обратное. Люди ходят по улицам без масок. Так нельзя!

…При безответственном отношении к проблеме число больных будет расти и тогда нас может постичь печальная участь Европы». — подытожил Джалал Исаев.