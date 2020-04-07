Джалал Исаев: «Если население будет соблюдать ограничения, то распространение инфекции можно будет пресечь»

Если ограничения, введенные в стране в связи с карантином, будут соблюдаться до 20 апреля, то не будет необходимости продлевать этот срок.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист министерства здравоохранения Джалал Исаев.

По его словам, данный срок установлен с учетом инкубационного периода заболевания в 14-20 дней.

«Если население добровольно будет соблюдать установленные ограничения, то распространение инфекции можно будет пресечь. Даже в китайском городе Ухань с населением 11 миллионов человек остановили эпидемию благодаря соблюдению людьми таких ограничений. И мы можем предотвратить вспышку заболевания строго соблюдаю правила карантина», — сказал Исаев.