Джалал Исаев: «»Арбидол» очень слабо действует на вирус COVİD-19″

Самолечение при появлении признаков COVİD-19 недопустимо, сказал в четверг Trend главный инфекционист минздрава Джалал Исаев.

«Назначать лекарства после обследования должен только врач», — сказал он.

Также Исаев считает недопустимым применение в целях профилактики заболевания препарата «Арбидол».

«Он очень слабо действует на вирус COVİD-19. Если люди хотят укрепить свой организм, то должны делать это не лекарствами, а правильным питанием и здоровым образом жизни в целом. Нужно принимать богатую витаминами пищу, высыпаться, избегать стрессов, отказаться от вредных привычек. Все эти факторы укрепляют иммунитет», — сказал врач.