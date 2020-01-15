Двое иранских дипломатов высланы из Албании

Власти Албании выдворили из страны двух иранских дипломатов. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел Албании Гента Цакая.

«Двух представителей Исламской Республики Иран попросили немедленно покинуть территорию Республики Албания», — цитирует агентство его слова.

Как отмечает Reuters, причиной выдворения стало участие иранцев в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. По данным агентства, речь может идти о подозрениях в шпионаже.

В декабре 2018 года Албания также объявила персонами нон грата двух иранских дипломатов за предполагаемую нелегальную деятельность, ставящую под угрозу безопасность страны. (ТАСС)