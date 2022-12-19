В направлении Ходжавендского района Карабахской экономической зоны Азербайджана, где временно дислоцированы российский миротворческий контингент, на одном из постов незаконного армянского вооруженного формирования произошел взрыв мины.

По информации, полученной из источников на этом направлении, в результате взрыва, произошедшего в полдень 18 декабря, двое членов незаконного армянского вооруженного формирования получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы в гражданскую больницу Ходжавенда.

В сообщении также отмечается, что член банды по имени Самвел получил многочисленные осколочные ранения в области лица, ему ампутировали нижнюю конечность. Другой член незаконного армянского вооруженного формирования, состояние которого оценивается как тяжелое, получил многочисленные осколочные ранения в области головы и колен.