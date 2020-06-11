Две проблемы Беларуси: выборы и пандемия

Интерес к Беларуси сейчас довольно высок. Приближаются президентские выборы, и при этом ситуацию с пандемией коронавируса в стране утешительной совсем не назовешь.

Оппозиция пытается воспользоваться ситуацией и не позволить Александру Лукашенко в шестой раз подряд стать президентом республики. Идет сбор подписей за потенциальных независимых и оппозиционных кандидатов. Власти пытаются препятствовать такой деятельности. Только 10 июня в Минске были арестованы около десяти активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Недовольство проявляет и ЕС, выдвинуто требование к Минску освободить главного оппонента Лукашенко – видеоблогера Сергея Тихановского, которому не дали зарегистрироваться кандидатом в президенты. И теперь его жена готовится к выборам в качестве кандидата.

Европейский Союз считает, что обвинения, выдвинутые Следственным комитетом (СК) Беларуси против блогера Сергея Тихановского и семи других активистов, являются необоснованными, поэтому их следует снять. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, отвечая на вопрос корреспондента DW во время брифинга в Брюсселе. «В свете произвольного характера задержания и преследования господина Тихановского ЕС по-прежнему призывает освободить его незамедлительно и без дополнительных условий, а все обвинения против него и других активистов снять», — заявил Стано.

СК выдвинул против Тихановского и еще семи активистов обвинения по статье 342-й Уголовного кодекса Беларуси — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, действия одного из них дополнительно квалифицированы как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Все восемь в настоящее время содержатся под стражей.

Статья 342-я предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок, а статья 364-я — арест, ограничение свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

Следственный комитет утверждает, что во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской 29 мая в Гродно «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел».

Сергей Тихановский намеревался зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, но не смог этого сделать, поскольку во время, отведенное для регистрации, находился в СИЗО. Тогда документы подала его жена Светлана Тихановская. Напомним, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Интересно, настроено ли белорусское общество заведомо на фальсификацию выборов, или протестные настроения теперь более сильны, чем раньше?

Необходимо обратить внимание и на то, что противостояние происходит на фоне усиления пандемии коронавируса. По данным Минздрава на 10 июня, в Беларуси зафиксировано 51 066 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 801 новый инфицированный. За весь же период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов. Это конечно, очень много, если учесть, что в Беларуси живет людей не больше, чем в Азербайджане.

Ситуация тревожная, и интересно, как власти борются с распространением вируса?

Положение в стране прокомментировал # известный белорусский журналист Анджей Почобут. По его словам, ситуация сейчас достаточно напряженная. «Лукашенко потерял поддержку большинства. Но в то же время, никаких признаков кризиса во властной пирамиде нет. Очевидно, в ближайшее время напряжение будет нарастать. Эпидемия и экономический кризис делают ситуацию непредсказуемой. Ясно, что власть стоит перед дилеммой — регистрировать кандидатов, которые набирают популярность, или нет.

Видно, что власти готовятся к силовому сценарию, но здесь присутствует также желание нагнать страху, чтобы упредить протесты.

Что с пандемией — очень сложный вопрос. Официальные данные 50 тысяч заболевших – это, на мой взгляд, неправда. Ситуация значительно хуже. В больницах начинает не хватать мест для больных. К сожалению, момент, когда можно было ограничить распространение болезни, пропущен. Очевидно, эта ситуация стала одной из причин падения рейтинга Лукашенко», — рассказал журналист из Гродно.