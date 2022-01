Черный лебедь потому и черный, что прилетает всегда неожиданно и в самый неподходящий момент. Хотя иногда может показаться, что лебедь совсем не черный, а самый настоящий белый и его прилет просто подарок судьбы.

На встрече с военными накануне операции ввода войск ОДКБ в Казахстан Путин заявил, что «Теперь Казахстан наш». Столько времени и сил потратила Москва, чтобы навязать режиму Назарбаева размещение своих войск под разными надуманными предлогами в стране, но безуспешно. Тут же сама казахстанская власть просит ввести войска. Как не воспринимать такую удачу как прилет столь долго ожидаемого белого лебедя.

И вот проходит буквально несколько дней эйфории на федеральных телеканалах от неожиданной внешнеполитической удачи, как за часы белый лебедь превратился в черный. Казахстанская власть заявила о выводе войск ОДКБ, а фактически российских, из страны. Рухнуло буквально все.

Во-первых, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила 6 условий, а фактически требований Москвы к Астане:

Крым — признать.

Кириллицу — вернуть.

Русский язык — второй государственный, как в Киргизии.

Оставить в покое русские школы и не врать начальнику, что так и так.

Выгнать антироссийские НКО.

Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

Конечно, это московские условия, которые поручили озвучить Симоньян. Гарантией их выполнения должны были стать российские войска в Казахстане. И тут на гребне успеха их приходится выводить и о требованиях забыть.

Во-вторых, Москва слишком рано обрадовалась, в Центральной Азии есть игрок поважнее и посильнее.

И как только Пекин заговорил ситуация круто изменилась. Министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своим казахстанском коллегой Мухтаром Тлеуберди решительно подчеркнул, что «происходящие в Казахстане процессы — исключительно внутреннее дело самого Казахстана», и он уверен, что «власти республики смогут урегулировать проблему надлежащим образом».

Однако этим дело не ограничилось. Оба министра согласились решительно вести борьбу против терроризма, религиозного экстремизма и, внимание (!), сепаратизма.

В-третьих, из последнего следует, что в Пекине категорически против любых поползновений на территориальную целостность Казахстана. Тем самым Пекин убил в зародыше любые попытки Москвы разыграть карту защиты русскоязычного населения Казахстана и создания на его севере Южно-Уральской (Сибирской) народной республики. Китай может быть очень убедительным и Кремль не посмеет идти против него.

Из всего этого и многого другого следует, что Москве указали в довольно унизительной форме на ее место в Центральной Азии. Она что-то может сделать в регионе, но только по поручению или согласованию с Пекином. Любой шаг в сторону весьма чреват.

Вот и весь так называемый поворот российской политики на восток. Столько было разговоров и даже угроз и все ушло в свисток. И сказалось это сразу же на переговорах Россия-США, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. Московская делегация оказалась не в самой лучшей позиции.

Очевидный провал в Казахстане и в более широком смысле в Центральной Азии не остался без внимания, как в Европе, так и за океаном. В Турции возобновились дискуссии о создании армии Турана и наделении Организации тюркских государств функциями защиты своих членов. Даже если это относительно отдаленная перспектива, сам факт возобновления подобных дискуссий означает возможное создание в регионе организации альтернативной ОДКБ и без России.

На западном фланге положение оказалось не лучше, а в чем-то даже хуже.

Как и предполагалось, на переговорах, западные дипломаты их называют дискуссиями, в Женеве и Брюсселе практически ни о чем договориться не удалось.

Так называемые гарантии безопасности, которые требует Москва, — письменные обязательства непринятия Украины и других бывших республик СССР в НАТО, вывод американского оружия из Восточной Европы американские и натовские vis-á-vis российских представителей вообще отказались обсуждать. Их называют non-starter, в дословном переводе гонщик, не допущенный к старту гонки.

Второе фундаментальное положение. Ничего касающееся Украины, как и Грузии, не может обсуждаться исходя из принципа nothing about you without you — ничего о вас без вас.

По завершении переговоров-дискуссий генеральный секретарь НАТО еще раз остановился на позиции Альянса.

«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников [по альянсу] могут решать, когда Украина будет готова стать членом [НАТО]. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО».

Далее последовало предупреждение. «Украина не представляет угрозы для России, Россия является агрессором, Россия — мощная ядерная страна, она создала этот кризис. Украина имеет право на защиту — и НАТО как организация помогает ей в этом… Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там».

Почему-то в Москве возлагали определенные надежды на отсутствие единства среди членов Альянса. Об этом намекнул заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на брифинге после завершения встречи в Женеве с американской делегацией.

Крайне неприятным сюрпризом для Москвы явилось то, что ее давние клиенты Венгрия, Италия и другие полностью солидаризировались с выработанной позицией. Этот фактор будет иметь далеко идущие последствия. Явно позиции России среди европейских стран в той или иной степени лояльных к ней серьезно ослабевают и никакие подачки, например, Венгрии в виде благоприятного для Будапешта договора с «Газпромом» не заставил его пойти против других союзников. Евроатлантическая солидарность оказалась на порядок сильнее газовых и других московских уступок-подачек.

На брифинге после переговоров в Брюсселе руководитель российской делегации заместитель министра иностранных дел Александр Грушко снова пытался угрожать и требовать, что Альянс принудил Украину выполнять Минские соглашения в российской интерпретации. В противном случае Кремль предпримет военно-технические меры. Наверное, поэтому у украинских границ проводятся развернутые учения российской армии.

Однако на такой шантаж никто поддаваться не собирается. Как сообщил «Голос Америки», конгрессмены от Республиканской партии Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник разработали законопроект Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense – Act of 2022 (GUARD) –— Обеспечение украинской независимости путем укрепления ее обороны. Он направлен на упрощение бюрократических процедур предоставления американской помощи Украине. Документ предусматривает значительное увеличение военной поддержки, в том числе — увеличение финансирования на покупку вооружений и на подготовку военнослужащих.

Со своей стороны, 26 сенаторов-демократов во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 — Закон о защите суверенитета Украины от 2022 года. Он не только предусматривает еще более жесткие санкции в отношении России, но также выделение дополнительных $500 млн для экстренной военной помощи Украине.

Похоже, что профессиональный уровень российской дипломатии и власти в целом неуклонно снижается. Выдвижение заведомо неприемлемых и невыполнимых требований к Западу, шантаж началом военных действий привел к прямо противоположному результату.

Во-первых, Запад сплотился и почувствовал настоящую угрозу.

Во-вторых, пришло понимание, что Украина защищает Европу от агрессора, и она нуждается в поддержке и всесторонней помощи.

Навряд ли в Москве хотели именно такого результата, но Кремль именно его получил.

Два провала на востоке и западе загнали Путина в ловушку, которую он сам и подготовил. Возникла ситуация Zugzwang. Либо Кремль решится даже на ограниченную агрессию, например, в направлении Мариуполя или Новой Каховки, чтобы выйти к Днепру и решить для Крыма проблему водоснабжения, либо с пропагандистским шипением начнет отползать в виде отвода войск.

В первом случае он нарвется на очень жесткие санкции, о некоторых писала 8 января газета The New York Times и перечисленные в указанных законопроектах сенаторов и конгрессменов.

Это будет настолько жестокий удар по российской экономике, что его масштаб сейчас трудно прогнозировать. Кроме того, есть вероятность появления американских войск, в частности, авиации и флота в Украине и у ее берегов. Об этом вскользь упомянул министр обороны Ллойд Остин и некоторые высокопоставленные генералы. Да и Столтенберг четко заявил, что НАТО тогда будет присутствовать в Украине. И с кем будет Россия воевать? Получается, что не только с Украиной.

Второй вариант более предпочтителен, но в Москве считают его проявлением слабости, и Путин не хочет на него идти.

Что и говорить, дилемма. Однако решать ее начальнику государства российского придется и в самое короткое время.