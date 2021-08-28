Украина отпраздновала 30 лет восстановления независимости и государственности. Отгремели салюты, прошел грандиозный военный парад, народные марши и гуляния. Пришло время подвести некоторые итоги.

Военный парад в Киеве и его военно-морская составляющая в Одессе показали не просто марш защитников Отечества, но также возросшие возможности украинской армии и других структур безопасности отразить российскую агрессию.

Не удивительной, а вполне ожидаемой была истерическая реакция в Москве. Чего только не говорили на федеральных телеканалах. Как только не пытались принизить значение парада. Особую ярость вызвало участие в параде соединений стран-союзников Украины от военных контингентов стран Балтии, Польши, Словакии до США, Великобритании и Швеции. И даже в киевском небе пролетели не только истребители и военно-транспортные самолеты украинских ВВС, но также Польши и Словакии.

Последнее обстоятельство особенно характерно. Относительно продолжительное время Словакия относилась, наряду с Венгрией, Австрией и Италией к сторонникам сближения с Россией. Хотя эти страны присоединялись к санкциям против Москвы, но всегда после долгих предостережений и попыток их максимального смягчения. И вот теперь ситуация круто изменилась. Возобладали евроатлантические тенденции, что и вылилось в позиции упомянутых стран в отношении захвата Крыма и агрессии на востоке Украины, в частности, в словацком участии в параде в украинской столице.

При всей важности и зрелищности военных парадов в Киеве и Одессе на первом плане, конечно, политическая составляющая. И здесь очевидны серьезные поражения России.

Первое среди них — саммит «Крымская платформа». Он прошел в Киеве 23 августа. В этом важном мероприятии приняли участие 44 страны и три важные мировые организации. Отметим, что в число стран-участниц вошли все государства НАТО и Евросоюза. Пять стран были представлены президентами, другие на уровне министров или соответствующего уровня представителей.

В принятом документе подтверждалось непризнание на международном уровне захвата Крыма и необходимость его скорейшего возврата Украине.

Декларация «Крымской платформы» открыта для подписания другими государствами и процесс этот идет. В частности, ее подписала Новая Зеландия уже после завершения саммита.

Даже трудно сказать, что вызвало большую истерику в Москве. То ли грандиозное празднование независимости Украины, то ли большой дипломатический успех «Крымской платформы». Не случайно из России раздались угрозы в отношении стран-участниц саммита в Киеве. Против каких конкретно государств заявили о принятии мер, не уточнили, но размахивание пока дипломатическим кулаком произошло. Особенно в Москве раздражены тем, что подтвержден на высшем уровне международно-правовой механизм непризнания присоединения Крыма, и это обстоятельство имеет долгосрочный характер. Как и вытекающие из него санкции и другие экономические и правовые следствия крайне неприятные для России.

Можно, конечно, проклинать и угрожать всему миру, но он российские захваты не признает и за них рано или поздно придется отвечать.

Вопрос не только в подписании декларации «Крымской платформы», а в конкретных шагах по поддержке Украины. На октябрь в Киеве запланировано заседание украинско-турецкой группы стратегического планирования под руководством министров иностранных дел двух стран. Стороны на этой встрече продолжат начатый 23 августа разговор о путях возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию.

Отметим, что участие главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в саммите «Крымская платформа» вызвало скандал. Между Москвой и Анкарой усиливаются разногласия, переходящие в противостояние. Раздражение в Кремле вызвало нежелание Турции приобретать ракетный комплекс С-400. В турецких кругах считают, что Москва хочет подорвать турецко-американское сближение. Как говорится, кто бы сомневался. Кроме того, совсем не радуются в российской столице усилению украинско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере.

Харьковское объединение FED поставит системы управления полетом и гидравлические системы для тяжелого противотанкового вертолета T-929 ATAR-2. Кроме того, турецкий аэрокосмический холдинг Turkish Aerospace Industries (TAI) подписал соглашение с украинской компанией «Мотор Січ» на поставку двигателей ТВ3-117 для вертолета T-929 ATAR-2, который должен подняться в воздух в 2023 году. Отметим, что FED участвует в турецкой программе разработки турецкого истребителя 5-го поколения TFX.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров был с визитами в Будапеште, Вене и Риме. И здесь в очередной раз в довольно четкой форме проявилось неприятие российской агрессии даже со стороны относительно лояльных к Москве стран.

Встреча Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто не стала утешительной для Москвы. Венгерский министр четко заявил на пресс-конференции в отношении Крыма, что «Здесь наша позиция однозначна: мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом». Лаврову ничего не осталось, как объяснять венгерскую позицию давлением США и НАТО.

В Вене переговоры оказались еще более напряженными. Министр иностранных дел Александр Шалленберг, как говорится, в выражениях не стеснялся относительно заключения Алексея Навального и давлении на российскую прессу. Однако, наибольшие проблемы обозначились по Украине.

Лавров в очередной раз назвал саммит «Крымская платформа» антироссийским шабашем, разглагольствовал о свободном выборе крымчан на референдуме и пригласил коллегу в Крым.

Со своей стороны, Александр Шалленберг прямо заявил, что вообще туда ехать не хочет. «Не хочу тебя разочаровать, Сергей, но в настоящее время у меня нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым». И дал понять, что такого же мнения придерживаются и остальные члены ЕС. Можно даже не пытаться их переубедить.

Московские неприятности на украинском треке на этом не закончились. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании «Nord Stream 2 AG» на решение Федерального сетевого агентства Германии на применение к трубопроводу директивы ЕС. По ней добывающая компания, в нашем случае «Газпром» не может быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.

Это довольно серьезный удар по намерению России полностью отказаться от украинского транзита. Сейчас в Москве срочно ищут пути обхода европейского законодательства. Есть даже экзотические планы перенести точку приема газа в нейтральные воды Балтийского моря вдали от немецкого берега.

Более реальным выглядит план нанять независимую компанию для управления газопроводом и платить ей деньги. Тут тоже есть проблемы. Стать таким управленцем «Северного потока – 2» захотела польская государственная компания PGNiG. С аналогичным предложением выступил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Он предложил услуги своей компании в качестве оператора «Северного потока-2». По его словам, доказать независимость компаний будет несложно.

Конечно, Москва категорически не примет услуг украинского или польского операторов и будет искать более для нее подходящих. Однако, политическое поражение от этого не становится менее весомым.

По мере возрастания трудностей в Москве переходят к более агрессивной политике. И предложения, звучащие на федеральных каналах, что России нужно возвратиться на Южный Кавказ приобретают очень зловещие очертания. Последние события на азербайджанской границе тому подтверждение.