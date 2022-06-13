Предприниматель, миллионер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Apple ограничивает возможности разработчиков и сознательно ухудшает качество веб-версий приложений на своих девайсах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Дуров, веб-версия Telegram обеспечивает стабильную работу на ПК и на мобильных устройствах, но мессенджеру не удается достичь качества уровня приложения на iOS, потому что Apple ограничивает веб-разработчиков.

«Мы подозреваем, что Apple может намеренно ухудшать свои веб-приложения, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30%», — отметил он.

Он напомнил, что в апреле один из разработчиков Telegram Web поделился списком из 10 пунктов проблем в браузере Safari на iOS, которые Apple годами не желает исправлять.

Дуров отметил, что на этой неделе британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) пришло к выводу, что Apple ограничивает возможности веб-приложений, которые запускаются в браузере, в частности, компания запрещает альтернативы собственному движку браузера на мобильных устройства.

В СМА подчеркнули, что это серьезно ограничивает возможности конкурирующих браузеров отличаться от Safari по скорости и функционалу, а также лишает Apple стимула инвестировать в свой же браузер.

«Печально, что более чем через десять лет после смерти Стива Джобса компания, которая когда-то произвела революцию в мобильном Интернете, превратилась в его самый серьезный барьер», — заключил программист.