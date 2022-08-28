Российский философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья Дугина, став жертвой «за русскую идею» и «идею православную». Об этом сообщается в эфире фильма «Первого канала».

Дугин ответил на вопрос ведущего «За что убили Дарью Дугину»?

По его словам, дело именно в «русской идее».

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — подчеркнул отец убитой.

Общественный деятель Дугина погибла вечером 20 августа в результате взрыва машины на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.