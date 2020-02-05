Дуда решил во второй раз стать президентом Польши

Президент Польши Анджей Дуда официально заявил о намерении снова баллотироваться на пост главы государства.

В среду спикер сейма Польши (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек назначила очередные президентские выборы на 10 мая.

«Конечно, я буду баллотироваться на этих президентских выборах. Я буду с полным смирением просить у вас ваши голоса», — заявил Дуда, выступая в среду перед жителями страны.

Дуду поддерживает правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Кроме того, уже объявлено, что кандидатом в президенты от оппозиции станет вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская. (РИА Новости)

| 2020-02-06T00:11:17+00:00 6 февраля 2020, 02:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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