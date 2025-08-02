Древний разлом, известный как разлом Тинтина, простирается на 1000 километров через северную Канаду, пересекая Юкон и заканчиваясь на Аляске. Считается, что разлом бездействовал в течение последних 40 миллионов лет, но новое исследование ставит под сомнение эту точку зрения. Теперь считается, что сильное землетрясение может быть неизбежным, пишет Science Alert.

Команда из Университета Виктории и Университета Альберты в Канаде обнаружили признаки двух относительно недавних групп землетрясений, которые значительно сместили земную поверхность: один инцидент произошел 2,6 миллиона лет назад, а другой – 132 000 лет назад.

С другой стороны, ученые не обнаружили свидетельств заметных землетрясений за последние 12 000 лет. Считается, что этот период затишья может быть предупреждением: данные указывают на то, что разлом смещается и наращивает давление со скоростью 0,2–0,8 миллиметра в год. Это указывает на то. Что сильное землетрясение на самом деле может быть неизбежным.

По словам соавтора исследования, геолога Терона Финли из Университета Виктории, за последние несколько десятилетий вдоль разлома Тинтина было зафиксировано несколько небольших подземных толчков магнитудой 3-4 балла. Однако ученые считают, что нет свидетельств того, что он способен образовывать крупные разрывы.