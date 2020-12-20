Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники

Автодорога Горис-Кафан Сюникской области, протяженностью 21 километр местами проходит по спорной территории.Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пресс-служба минобороны Армении сообщает:

1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.

2. Безопасность участка автодороги Горис-Капан протяженностью 21 км, который проходит по спорной территории, обеспечат с помощью российских пограничников.

3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана.