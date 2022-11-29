Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «открыто и честно» вывез официальные документы из Белого дома в свое поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Business Insider.

«Когда вы вторгнетесь в дом Билла и Хиллари Клинтон в поисках 33 тыс. электронных писем, которые она [Хиллари Клинтон] удалила после того, как получила повестку от Конгресса США? Когда вы нагрянете в дома других президентов….» — подчеркнул 45-й глава Белого дома.

По его словам, следует поискать документы у других политиков, которые, в отличие от него, не поступали так прозрачно. Речь о ситуации, когда Трамп брал документы из администрации себе в резиденцию во Флориде.

8 августа проведен обыск в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. В документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. В дальнейшем начались следственные действия в отношении политика. (gazeta.ru)