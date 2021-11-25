Многие строительные объекты в стране по тем или иным причинам долгое время стоят незавершенными. Они не эксплуатируются, значит, не приносят доход, а ведь в них были вложены подчас немалые суммы.

В правительстве признают имеющиеся в этой сфере проблемы, о чем заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова на пленарном заседании парламента при обсуждении во II чтении проекта закона “О государственном бюджете на 2022 год”.

По ее словам, в связи с этим в Министерстве экономики создана рабочая группа, во всех регионах будет проводиться мониторинг незавершенного строительства. Наиболее важные из них будут включены в Государственную инвестиционную программу, строительство которой будет завершено.

Данный вопрос # прокомментировал исполнительный директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов:

«Известно, что после распада Советского Союза много строений осталось незавершенными как в крупных городах, так и в регионах. Объекты в столице и в других крупных городах по большей части были приватизированы, восстановлены и на сегодняшний день используются. В регионах ситуация иная. С коммерческой точки зрения большинство таких административных зданий, промышленных предприятий, научно-исследовательских объектов, объектов сельскохозяйственного назначения и иного долгостроя, оставшегося на балансе государства, было не интересно для привлечения инвестиций, выкупа у государства. Таких объектов в регионах достаточно много».

По его словам, в виду того, что данные объекты внешне портят архитектурный вид города, района, из года в год изнашиваются, и на протяжении 30 лет не были приватизированы, государство заинтересовано в том, чтобы провести мониторинг всего незавершенного строительства, которое находится на его балансе. Стратегически важные объекты будут включены в программу государственных инвестиций, а остальные наверняка будут выставлены на продажу, чтобы привлечь инвесторов, которые восстановят объекты за счет своих средств и приватизируют. Это правильный подход, так как в стране находятся более 120 предприятий только промышленного назначения, которые после распада СССР по сегодняшний день не были приватизированы. Среди них находятся строения, которые не были достроены или частично разрушены. Данные предприятия имеют высокую балансовую стоимость и не были интересны в процессе приватизации более чем 25 лет.

Эксперт затронул и проблему неработающих крупных промышленных предприятий, которые просто изнашиваются из-за простоя. Многие из них стали акционерными обществами, но не работают. У них наблюдается большой физический износ, они теряют свою балансовую стоимость. Земли, на которых они расположены, раньше были промышленного назначения, но так как сейчас готовится генплан города Баку, наверняка они не останутся на территории, вокруг которой находятся жилые массивы.

«В будущем надо будет определить судьбу этих акционерных предприятий. Они не приватизированы и строительной компании выкупить АО, приватизировать, поменять назначение земли, сделать под него, например, жилой комплекс – очень сложный процесс. Остатки предприятий, которые находятся в черте города, изнашиваются, портят вид города и их дальнейшая судьба с сегодняшним подходом может не решиться еще десятилетия», – подчеркнул Азадов.

Что касается долгостроя в частном секторе, то он тоже состоит из различных сегментов рынка. Он включает в себя и многоквартирные жилые комплексы, и коммерческие объекты различного назначения, а также производственные предприятия, расположенные вокруг города.

«Могу привести несколько примеров жилых комплексов, которые стоят недостроенными много лет. Один из крупных недостроенных жилых проектов из металлоконструкций находится в районе рынка 1- микрорайона. Проблема в несогласовании с госорганами, около 13 лет проект в подвешенном состоянии. На территории Абшеронского района при въезде в город Сумгайыт расположен еще один долгострой. Люди в свое время там купили квартиры и каким-то чудом строительство только недавно возобновилось.

Много торговых объектов стоят недостроенными, например, из-за банкротства, юридических и иных проблем. В частном секторе такие вопросы решить сложнее, как и в случае с акционерными обществами.

Внедрение государственных средств в незавершенные частные строительные объекты не предусмотрено законом. Исключением может быть выкуп государством такого проекта для того, чтобы использовать его в государственных целях», – рассказал эксперт.

Он напомнил, что в советское время были нормативы от 1982 года, которые частично продолжают действовать. Расстояние от жилого дома до школы тогда было не более 900 метров, а до детсада– 500-700 метров. Но столица растет и в будущем население столкнется с проблемой нехватки средних школ и детсадов. Эксперт предложил строить их на месте незавершенных крупных строений, которые находятся в городе.