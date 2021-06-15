Итоги расследования инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, проводимого Международной организацией гражданской авиации (ICAO), будут обнародованы в ближайшие две недели. Об этом во вторник заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

«Инцидент с посадкой самолета в Минске в настоящее время расследуется ICAO. Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям. Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO. В настоящий момент я не хотел бы высказывать предположения, к какому выводу придет ICAO. Их выводы будут обнародованы в ближайшие две недели», — сказал О’Лири.

27 мая Министерство транспорта Ирландии сообщило, что первые итоги расследования ICAO, как ожидается, должны быть предоставлены к 25 июня. (ТАСС)