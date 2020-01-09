Доказательств того, что украинский самолет был сбит ракетой, нет

Западные спецслужбы исключают версию попадания ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся 8 января в Иране вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Об этом в четверг, 9 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в западных разведслужбах — трех американцев, европейца и канадца, попросивших не называть их имен.

По мнению собеседников агентства, нет никаких доказательств того, что самолет был сбит ракетой. Западные спецслужбы считают наиболее вероятной версию технической неисправности. По словам канадского источника, есть доказательства перегрева одного из двигателей авиалайнера.

Тем временем, американская компания Aireon собрала данные о положении самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), летевшего рейсом PS752 из Тегерана в Киев и разбившегося сразу после вылета. Данные переданы властям, проводящим расследование, сообщила в четверг, 9 января, представительница Aireon.

Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники, что позволяет собирать более точную информацию, чем обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов. (DW)