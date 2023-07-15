Лето в самом разгаре, столбик термометра днем переваливает за отметку 30 и воздух буквально раскален. На улицу выходить страшно, но приходится. Однако одно дело ехать в прохладном транспорте другое – в набитом до отказа автобусе, в котором нечем дышать.

Новый общественный транспорт оснащен кондиционерами, которые водители обычно включают в жару. Но есть немало автобусов, в которых кондиционеры не работают или их вообще нет. Такая поездка превращается в настоящий кошмар, особенно если путь не близкий и ехать приходится в час пик.

«Отсутствие кислорода, давка, запах пота от стоящих вплотную ко мне пассажиров – приходится переживать такое минимум дважды в день – по пути на работу и с работы домой. На старых автобусах, в частности автобусах № 171, № 136, в которых я еду от метро «Кероглу» в сторону бакинских поселков, нет никаких кондиционеров. Люди в салоне в жару буквально задыхаются, особенно когда автобус стоит под солнцем. Но, знаете, я все равно предпочитаю эти маршруты, так как на них доезжаю быстрее, чем на других. Однако было бы хорошо, если бы, наконец, подумали о комфорте тех, кто пользуется ими», – делится пассажирка Кямаля Гасымова.

Автобусный парк нужно обновлять – это и вопрос комфорта, и вопрос безопасности, а значит в целом улучшения качества сервиса.

Эксперт в транспортной сфере Рауф Агамирзоев отметил в беседе с #, что для решения этого вопроса нужен комплексный подход, план мобильности. Пассажироперевозчики должны быть в приоритете, тогда эта сфера будет работать эффективно.

«Надо учитывать, что срок эксплуатации автобуса – 7-10 лет, и эксплуатация старых автобусов не может не сказываться негативно на качестве предоставляемых услуг. Но, чтобы обновить автобусный парк, нужны дополнительные инвестиции, и если у предпринимателя нет необходимой суммы, ему придется брать кредит, а это дополнительные риски. Чтобы улучшить ситуацию, нужны долгосрочные контракты», – сказал он.

По словам Агамирзоева, нужно переходить на брутто-контракты с перевозчиками. Это договор между городом и перевозчиком о выполнении перевозок пассажиров за плату, которая рассчитывается исходя из оценки транспортной работы подрядчика. Тогда перед перевозчиком можно ставить задачу об обновлении автобусов.

«Сейчас пассажироперевозчики не могут позволить себе покупку новых автобусов. Во-первых, чтобы нормально работать, они не должны простаивать в пробках. Во-вторых, 10 гяпиков, на которые повысилась стоимость проезда в общественном транспорте, расходов не покрывает. Тем более, что им отменили субсидии на дизель», – заявил эксперт.

Агамирзоев подчеркнул, что на протяжении определенного времени активно шел процесс по обновлению автобусных парков, хотя пандемия внесла свои коррективы. Затем произошли институциональные изменения. Так, в апреле Бакинское транспортное агентство передано на баланс Агентства наземного транспорта и был создан транспортный координационный совет. В общем, процесс идет, но нужны меры, благодаря которым общественный транспорт будет работать более эффективно.

«Так, нужно, чтобы на дорогах были полосы для автобусов, и следует жестко штрафовать водителей других транспортных средств, если те заедут на них. Говоря об автобусах, нельзя не коснуться проблемы тротуаров. Они должны быть безбарьерными, чтобы маломобильные граждане без проблем добирались до автобусных остановок. Важно и чтобы у граждан была информация о расписании автобусов и как оптимально добраться до пункта назначения.

Город – живой организм, и если чтобы обеспечить мобильность, загружается только одна его часть, неизбежны сбои. «У нас, – отметил специалист, – сейчас общественный транспорт держится в основном на автобусах, что неправильно. Нужно распределять пассажиропоток, стимулировать микромобильные передвижения, а значит создавать велодорожки, продвигать скутеры как средство передвижения на короткие дистанции (3-5 км), развивать систему городских электричек, создать легкорельсовый транспорт внутри города, и, конечно, улучшить работу метро».

На его взгляд, можно применить точечные решения, которые на сегодняшний день способны улучшить ситуацию:

«Сейчас одни из самых загруженных станций метро – «28 Мая» и «Кероглу». Люди, приезжающие на станцию «Кероглу» из поселков, делают целый круг, чтобы попасть на «Элмляр Академиясы». Можно пустить экспресс-автобусы от «Кероглу» до «Дарнагюль», а оттуда уже пассажиры смогут быстро добраться до станции «Элмляр». К тому же, на Дарнагюль нужно добавить дополнительную платформу на железной дороге, что предусмотрено в генеральном плане Баку. Сейчас пассажиры, приезжающие из абшеронских поселков, Сумгайыта, Хырдалана в Баку, попадают на станцию «28 мая», что приводит к ее загрузке. А они могли бы добираться до «Элмляр Академиясы» через станцию метро «Дарнагюль». Если был бы путепровод и экспресс-автобусы, это позволило бы тем же пассажирам, выйдя на «Дарнагюле», добираться до «Кероглу» и далее в восточном направлении, что распределило бы пассажиропоток в метро».