Целью создания индустриальных парков в нашей стране является устойчивое развитие промышленности, создание конкурентоспособных и инновационных отраслей, основанных на передовых технологиях. В русле этих задач президент Ильхам Алиев 28-го мая подписал указ о создании очередного, Агдамского промышленного парка. В тот же день с участием главы государства прошла церемония закладки фундамента парка, который займет 190 гектаров земли в пригороде Агдама.

Промышленный парк будет разделен на части пищевой промышленности, малых промышленных и обслуживающих предприятий, крупных промышленных предприятий, социальные и технические зоны, парк большегрузных автомобилей (TIR), базу продажи строительных материалов. Здесь планируется создать 33 предприятия по производству строительных материалов, фруктовых и овощных консервов, мясной и молочной продукции, вин, кормов, а также по производству и переработке удобрений, расфасовке сельскохозяйственной продукции, а также сервисные участки, холодильные камеры. Уже оценены предстоящие инвестиции резидентов промышленного парка – 110 млн манатов.

Организация и управление Агдамского промышленного парка поручены Агентству развития экономических зон (АРЭЗ) при Минэкономики. Всего с 2011 года в Азербайджане создано 6 промышленных парков, 5 из которых находятся под управлением учрежденного в январе этого года АРЭЗ. Резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на прибыль, на землю и имущество, от уплаты НДС при импорте техники, установок и технологического оборудования, ввозимых для производственных целей сроком на 10 лет и таможенных импортных пошлин на ввозимую технику, технологическое оборудование и установку сроком на 7 лет.

Агдамский район площадью 1094 квадратных километра с населением около 200 тыс. человек имеет большой экономический потенциал, сказал # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов: «Однако в ходе многолетней оккупации этого благодатного края армянами потенциал его был разрушен. В результате 90 сел, 38 колхозов, 12 промышленных центров, 74 школы, 271 дом культуры, 67 отделений и 99 клубов Агдама, в том числе районный центр, попали в руки захватчиков».

По его словам, до оккупации в Агдамском районе развивались пищевая и легкая промышленность, различные отрасли сельского хозяйства. Агдам с 40 тыс. посевных площадей является одним из крупнейших аграрных регионов страны, однако за 27 лет оккупации здесь было засеяно лишь 17 тыс. площадей. Если же учесть, что 92% земель Агдамского района – это пашни, то абсолютно бесспорен факт его большого аграрного потенциала.

«Если взглянуть на данные Госкомстата, в минувшем году в Агдамском районе было произведено продукции на 172 млн 934 тыс. манатов, продолжил экономист. – При этом за последние четыре годы производство в подконтрольных нашей стране селах Агдама увеличилось даже больше, чем на 70%. Освобожденный Агдамский район вскоре сможет внести особый вклад в экономику Азербайджана, поскольку на этих землях начнется новая эра воссоздания былой мощи народного хозяйства».

Он также отметил, что оккупация 20% территорий Азербайджана на протяжении более 27 лет не позволяла нам использовать экономические возможности этих земель. Те города, где кипела жизнь, были разрушены из-за варварского нашествия армянских оккупантов:

«В позапрошлом году в Верхнем Карабахском экономическом районе было произведено продукции на 637 млн 70 тыс. манатов. Экономический вклад Агдамского района составил 172 млн 934 тыс. манатов, Физулинского — 138 млн 652 тыс. манатов. В Кяльбаджарско-Лачинском экономическом районе, который охватывает 4 района, произведено продукции на сумму 97 838 000 манатов. Эти показатели были достигнуты за счет экономической деятельности в подконтрольных нам населенных пунктах и в других регионах страны. При этом доля Верхнего Карабаха в производстве основных секторов экономики страны составила 0,7%, а вклад Кяльбаджарско-Лачинского экономического района ограничился лишь 0,1%. Это означает, что доля обширных территорий, которые долгое время находились под оккупацией, в общей экономике была мизерна».

После реставрации и реконструкции Агдам станет одним из промышленных центров региона, заметил Байрамов:

«Появление здесь индустриального парка представляет огромную важность и для привлечения инвестиций, использования потенциала этого края в промышленных целях. Наконец, использование доступных ресурсов поспособствует эффективности производственного процесса. Индустриальный парк позволит нам привлекать капиталовложения в Агдам и прилегающие районы».

Благодаря масштабным и продуманным проектам, говорит экономист, Агдамский район уже в краткосрочной перспективе внесет серьезный вклад в национальную экономику.