Дочь Стивена Спилберга рассказала о карьере порно-звезды

Дочь Стивена Спилберга Микаэла рассказала, что начала пробовать себя в порно-карьере в жанре соло. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу и решила извлечь доход от своего тела.

«Я чувствую, что выполняю такую работу, что я могу «удовлетворить» других людей. Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — сказала она.

Отмечается, что Микаэла впервые поделилась новостями о своей новой карьере в социальных сетях в начале этого месяца.

Она надеется, что ее работа поможет стать финансово независимой от родителей.

Известно, что Спилберг сообщила о порно-карьере родителям. Девушка отметила, что они не расстроились ее решением, а были, скорее, заинтригованы. (gazeta.ru)

| 2020-02-19T23:39:02+00:00 20 февраля 2020, 09:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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