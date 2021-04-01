До слез: новая хохма Гемрика Обдиралова

В одном южном городе всегда с уважением и даже с любовью относились к тем, кто умел смешно шутить. Хорошая шутка, замечали горожане, жизнь продлевает и помогает бороться с коварным вирусом. Правда, не до шуток порой бывало тем, кто шутил. Находились ответственные лица, которые видели в каждой шутке даже не долю, а пугающе высокий процент истины.

Рефлекторно у них возникало желание предпринять то, что в южном городе именовалось словосочетанием «лазымлы тядбир». Это была давняя забава для тех, кому улицы города узкими казались, а полномочия голову кружили. Но, замечу, с годами число носителей такой ментальности в местных краях становилось все меньше, а потому южногородцы шутили все чаще и чаще, все смешнее и смешнее.

При этом, всем им было бесконечно далеко до главного местного юмориста. О, шутки этого крупного, во всех смыслах слова, сатирика приводили к слезам тех, кто слышал его остроты. При этом, формально этот господин не считался мастером разговорного жанра. Он был главным мытарем южного города. Должность эта в южном городе традиционно передавалась жителям исключительного одного региона. Так уж сложилось. Наверное потому, что особо талантливые люди там жили. Они практически с детства готовились к управлению капиталами. Жили, я вам скажу, в почти спартанских условиях. Считать миллионы — тяжелая наука, тут без выучки и дисциплины, сродни военной, не получится. Потому и носили мытари формы красивые, погоны золотые, фуражки безразмерные, медали и ордена всякие-разные.

В общем, героическая когорта людей выросла. Цвет нации. Лучшие умы. И во главе всего этого войска стоял Гемрик Обдиралов. Который и решил отпраздновать Всемирный День дурака праздничной шуткой. Сообщил он своим согражданам, что возглавляемое им ведомство выполнило бюджетные обязательства почти на 120%. Южногородцы, услышав такое, прониклись гордостью за то, что являются современниками острослова, по сравнению с которым бледно выглядят и Зощенко, и Ильф с Петровым, и даже Джером Джером.

Особо высоко тонкий юмор Обдиралова оценили местные и даже зарубежные предприниматели. Они прекрасно знают, как куются успехи ведомства, у штурвала которого стоит здоровяк Гемрик. Они лично слышат на таможенных постах такие анекдоты, что любо-дорого становится. Правда, больше дорого, чем любо. Но это уже — на любителя.

В любом случае, все прекрасно знают, что сумма всех этих шуток собирается такая, что Обдиралов спокойно может пошутить про то, что его ведомство выполнило бюджетные обязательства не на жалкие 120, а сразу на весомые 1200 процентов. А все почему? Да потому, что ценят в южном городе хорошую шутку. Вынуждены ценить. И оплачивать, согласно установленному тарифу. Так было до Обдиралова, так происходит при нем, так будет после него. И способность ценить традиции — еще одна характерная особенность жителей южного города.