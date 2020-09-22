До санкций против Турции дело не дойдет – Гаджизаде

Геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа и Восточного Средиземноморья остается достаточно напряженной. По сути, Турция сейчас окружена вражескими странами и против нее созданы несколько коалиций. В такой обстановке война в Карабахе может стать ключевым моментом в глобальной войне.

О том, как сейчас развивается ситуация вокруг Турции, а также как это будет влиять на урегулирование карабахского конфликта, рассказал в интервью # эксперт по Ближнему Востоку Али Гаджизаде:

— Как известно, ситуация в Восточном Средиземноморье очень напряженная. По сути, против Турции сформированы два блока – европейский и арабский. Сможет ли Турция справиться с таким количеством врагов?

— Отчасти образованию такой ситуации способствовала нерешенность кипрского вопроса и неурегулированность спора между Грецией и Турцией. Я не думаю, что арабский блок, главным представителем которого является Египет, способен что-то противопоставить Анкаре. Египет испытывает очень серьезные политические и экономические трудности, ведет почти безрезультатную борьбу с террористами, армия Египта проиграла все войны, в которые была вовлечена.

Исходя из этого, я полагаю, что беспокоиться из-за арабской коалиции не стоит. Что касается европейских стран и, в первую очередь, исторического противника Турции – Франции, то тут могут быть инциденты в море и жесткая борьба на дипломатическом фронте. Совершенно очевидно, что Париж будет поддерживать членов арабской коалиции, но не полагаю, что этой поддержки хватит для перелома ситуации.

— Европарламент предупредил Турцию и, даже, начал угрожать ей санкциями. Насколько политика санкций может быть эффективна для решения этих вопросов?

— Будем надеяться, что до санкций дело не дойдет. На данный момент турецкая экономика переживает не лучшие дни. Постоянное падение курса лиры по отношению к доллару и евро выступает в качестве одного из индикаторов экономической нестабильности Турции. Санкции ЕС могут очень серьезно ударить по турецкой экономике и ввергнуть ее в глубокую стагнацию.

Кроме того, в отличие, например, от той же России, за все эти годы Турция не смогла выстроить в ЕС свою лоббистскую сеть, коррупция, недальновидность и некомпетентность в правящей элите Турции помешали этому. Сейчас, в сложившейся ситуации, отсутствие эффективного лобби может сильно навредить Турции. Будем надеяться, что стороны смогут договориться по дипломатическим каналам.

— Как мы отметили, сейчас Турция задействована во многих конфликтах, в том числе и в Восточном Средиземноморье. В такой обстановке давления со стороны ЕС, арабских стран и России, не поставит ли Азербайджан и Турцию в затруднительное положение возможная война в Карабахе?

— Я бы это назвал «распылением ресурсов». Да, такая ситуация создает немалый риск для Турции и ее союзника. Надеюсь у людей, принимающих важные решения, хватит мудрости и информированности о реальном положении дел для того, чтобы принимать верные решения.

— Сейчас Армения пытается «продать» разным блокам (европейцам и арабам) свою антитурецкость. Сможет ли Азербайджан, в этом смысле, как союзник Турции, активно проводить свою политику на Ближнем Востоке?

— Я полагаю, что мы не должны портить свои отношения с арабскими странами или Израилем только потому, что мы имеем тесные связи с Турцией. Эти связи выстраивались годами, и считаю, что будет неверным рисковать ими. Я на днях опубликовал статью на тему ближневосточной политики Азербайджана. Полагаю, мы должны переосмыслить свою ближневосточную политику, выработать эффективную концепцию и всячески пытаться интенсифицировать ближневосточное направление своей внешней политики.