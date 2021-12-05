Соединенные Штаты до 2025 года произведут 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, следует из данных Федерации американских ученых.

Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.