Народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова. Приказ об их увольнении подписал худрук театра Константин Хабенский, пишет mk.ru.

По информации издания, причиной увольнения послужили публичные высказывания артиста относительно военных действий РФ в Украине и его «антироссийские настроения».

Как сообщается, до увольнения Хабенский «попытался вразумить» Назарова, но после того, как увидел интервью актера на YouTube, где «тот откровенно поливал грязью Россию», он решил уволить звезду сериала «Кухня» и его жену, которая якобы также не скрывает свою антироссийскую позицию.