Дмитрий Кулеба назначен главой МИД Украины

Парламент Украины выбрал главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Голосование происходило на внеочередном пленарном заседании.

Ранее Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства. Рада отправила Гончарука в отставку.