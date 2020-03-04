Дмитрий Кулеба назначен главой МИД Украины

Парламент Украины выбрал главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Голосование происходило на внеочередном пленарном заседании.

Ранее Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства. Рада отправила Гончарука в отставку.

| 2020-03-04T23:03:34+00:00 5 марта 2020, 01:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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