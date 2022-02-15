Ситуация вокруг Украины, где сосредоточены геополитические интересы антагонистов — Запада и России, на пределе накала.

Пожалуй, после Карибского кризиса, нынешнее противостояние между Россией и США можно считать особо напряженным, когда дипломатию определенные силы желают пожертвовать во имя войны.

Так, на днях президент США Джо Байден в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия, якобы, может совершить нападение на Украину 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в пятницу в газете Politico, которая ссылается на собственные источники.

Естественно, такой месседж вызвал ажиотаж во всем мировом сообществе. Ведь начало военной экспансии в Украине означает, что Запад свои позиции в этом направлении не сдаст. Что же будет дальше?

Своим мнением по данной тематике с # поделился известный азербайджанский политический обозреватель Рауф Миркадыров:

— Как Вы думаете, почему «секретная информация о предстоящем вторжении» России в Украину стала достоянием общественности?

— В этом вопросе, как таковом, секрета нет. Буквально на днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что спецслужбы США обнародовали информацию относительно планов России в украинском направлении.

В последнее время американские спецслужбы охотно делятся информацией относительно событий. происходящих вокруг Украины.

Понятно, что это обнародование — результат решения американской разведки. То есть, является ничем иным, как «секретом Полишинеля». Я считаю, что обнародование «секрета вторжения» преследует, скорее всего, основную цель: предотвратить вторжение России в Украину.

— Вы помните, как мы в детстве пели со слезами на глазах известную песню: «Хотят ли русские войны»? Но времена меняются, мы — не дети, а вопрос актуален: «Хотят ли русские войны?»

— Война — это средство достижения цели ради обеспечения государственных интересов. В данный период правления президента России Владимира Путина им преследуется цель – восстановить Российскую империю.

К сожалению, имперско-амбициозные интересы нынешнего правителя РФ имеют направленный вектор: укрепление собственной власти при «камуфляже» реанимации российской империи.

Единственным выходом в вопросе продления нахождения у власти для Путина является агрессивная форма внешнеполитического направления. Причем, эта агрессия диверсифицирована: она проявляется во всех областях жизнедеятельности политической жизни.

Сегодня Путин пытается, грубо говоря, взвалить всю ответственность на Запад. С прицелом на то, что последний возьмет на себя юридически оформленные в рамках международного права обязательства, что даст право откупа СНГ в право владения Путину.

В противном случае, президент неприкрытым текстом заявляет, война неизбежна. В этом контексте, возвращаясь к вашему вопросу «хотят ли русские войны», отмечу, что однозначного ответа нет.

Если речь идет о Путине, то он хочет достичь конкретной цели: укрепления собственной власти. И это выражается в бесконечном расширении собственного влияния.

— В Казахстане с Токаевым Россия уж как-то быстро разобралась с дилеммой: и овцы были целы, и волки сыты. Образно говоря. Но все не так просто. Украина пытается дать бой. Есть и Кавказ, который хоть и считается территориальной единицей РФ, но искра может вспыхнуть и там…

— Вряд ли на Кавказе можно ожидать той самой «искры», о которой вы упомянули. Я считаю, что кавказские республики не окажут столь значимого сопротивления.

Во-первых, у кавказцев нет таких военных ресурсов, чтобы противостоять российским вооруженным силам. Во-вторых, к сожалению, у кавказских республик нет ни мощного военного ресурса, ни могущественных союзников в сфере военно-промышленного сотрудничества.

Будем надеяться на то, что аппетит Путина удастся пресечь на украинском направлении. Иначе, скорее всего, он обратит взоры и на Кавказ.

— Есть еще один фактор. Военно-политическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Как вы считаете, это обстоятельство может стать своего рода преградой на пути амбиций Путина?

— Не думаю, что военное-политическое сотрудничество Азербайджана с Турцией может стать сдерживающим фактором для амбиций Путина. Дело в том, что во всех соглашениях относительно вопросов гарантий безопасности, Москва преследует лишь одну цель: все постсоветское пространство должно быть в интересах России. То есть, в данном контексте речь идет не о противоборстве России и Турции, а противостоянии Путина с так называемым «коллективным Западом». Проще говоря, Путин пытается путем политического шантажа выбить от Запада поблажек, чтобы он закрыл глаза на интервенцию России.

Помимо всего прочего, отмечу еще один аспект: Россия особо и не оглядывается, и не считается с интересами регионов, которые находятся в сфере традиционного влияния Турции, как то в Сирии, Ливии и др.

И последний, наиболее важный пункт. Для противодействия российской экспансии на Южном Кавказе, в частности Азербайджане, присутствие турецких военных баз в нашей стране жизненно необходимо. Ибо на силу ответить можно только силой. И пока этого нет, на сегодня Россия является монополистом силы в регионе.

— Бытует мнение, что если на Кавказе не будет России, то страны региона сами договорятся обо всем. Смогут ли договориться Армения и Азербайджан без России?

— Рано или поздно договориться придется. Учитывая жизненно-географическое пространство в глобальном масштабе, в котором мы находимся, общих точек соприкосновения азербайджанцев и армян избежать не удастся.

Естественно, без России найти общий язык между конфликтующими сторонами – Азербайджаном и Арменией — будет намного легче. Ибо на данном этапе Кремль заинтересован в сохранении карабахского конфликта. Именно этот тлеющий конфликт является в руках Москвы инструментом давления как на Азербайджан, так и на Армению.

— Напоследок вернемся к украинской тематике. Допустим, как сказал Байден, 16 февраля начнется война, в ходе которой Баку, если даже словом, должен поддержать территориальную целостность Украины. И как мы себя должны вести в случае вероятной войны между Россией и Украиной, дабы не испортить отношения ни с Москвой, ни с Киевом?

— Все еще есть надежда, что 16 февраля боевые действия не начнутся. Пока взят тайм-аут. Но я считаю, что Россия все же активно готовится к вторжению в Украину. И будет это сделано под видом, якобы, ответа на провокации с украинской стороны.

То есть, я не исключаю, что подобный вариант находится в разработке российской стороны. В то же время, пока есть возможность избежать радикального решения. Жесткая позиция Запада может стать сдерживающим фактором для российской агрессии.

Но если все же вторжение будет иметь место, то после Олимпиады в Пекине, и Азербайджану придется обозначить свою позицию, которая сводится к поддержке территориальной целостности Украины. Подобный подход, по моему мнению, не вызовет раздражения ни в Москве, ни в Киеве.