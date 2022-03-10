В связи с ситуацией в Украине принимаются меры по эвакуации на родину выехавших в приграничные страны граждан Азербайджана и членов их семей, являющихся гражданами других государств.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел АР.

«До настоящего времени было организовано 12 чартерных авиарейсов, а также большое количество автобусных рейсов из румынских городов Бухареста и Яссы и польского Катовице. В целом, более 5 000 наших граждан и членов их семей были эвакуированы в Азербайджан.

В связи с тем, что основная масса наших граждан перебралась из Украины в Молдову, с целью систематического и регулярного осуществления эвакуационных работ, а также оказания им поддержки на месте 7 марта в Кишинев по указанию Президента АР была командирована делегация из 17 сотрудников МЧС, МВД и Государственной миграционной службы.

В посольстве АР в Молдове начал работу временный координационный центр, состоящий из представителей указанных госорганов.

В центре составляются списки наших граждан, которые пересекают границу с Украиной и собираются на территории Молдовы. С ними проводятся встречи, оцениваются их потребности, обеспечивается оказание медицинской и другой помощи, подготавливаются или восстанавливаются документы для возвращения на родину, организовывается их отправка на родину чартерными рейсами или автобусами, выделяемыми азербайджанским государством.

В соответствии с мировой практикой, приоритет в процессе эвакуации отдается детям, женщинам, пожилым людям и инвалидам.

По указанию Президента АР следующий такой координационный штаб будет создан в Польше. С этой целью 9 марта делегация, состоящая из представителей МЧС, МВД и Государственной миграционной службы, была командирована в польские города Варшаву и Катовице», — говорится в сообщении МИД.