Для детей военнослужащих были организованы бесплатные новогодние мероприятия

По поручению Министра обороны Азербайджана в праздничные дни в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях, соединениях и специальных военно-учебных заведениях были проведены бесплатные новогодние мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В праздничных мероприятиях, организованных в период школьных каникул, приняли участие свыше десяти тысяч детей военнослужащих, для них были организованы  концерты, спектакли и другие культурно-развлекательные мероприятия.
В ходе праздничных мероприятий творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед детьми с интересными концертными программами.

| 2020-01-02T20:36:17+00:00 2 января 2020, 21:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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