Для азербайджанского театра в Тбилиси построят новое здание

«Для Тбилисского государственного профессионального театра азербайджанской драмы им.Гейдара Алиева будет построено новое здание».

Как передает грузинское бюро Report, об этом в интервью местным СМИ сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, к строительным работам приступят в скором времени.

Посол также отметил, что Фонд Гейдара Алиева строит новый дом культуры для грузинской общины Гахского района.

З.Патаразде отметил, что проекты, реализуемые в культурной и гуманитарной сферах, позволяют еще больше сблизить грузинский и азербайджанский народы.

Дипломат анонсировал проведение в ближайшее время Дней культуры Азербайджана в Грузии Дней культуры Грузии в Азербайджане.

| 2021-05-08T11:53:14+04:00 8 мая 2021, 12:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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