Длинный клубок проблем: кто их создает?

Гром грянул, мужики перекрестились, но что дальше? Этот вопрос сейчас интересует сотрудников и ООО «Azalternativenerji», которые не получают зарплату уже 5 месяцев. Они объявили голодовку и сфотографировались с плакатами, распространив фотографии в соцсетях. Их общее число составляет 250 человек. Плюс, еще 100 человек работают в Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ABEMD), в состав которого и входит ООО «Azalternativenerji». Учредителем последнего является Государственный комитет по имуществу.

Нужно понимать, что речь идет не о ларьке с овощами и фруктами. Это стратегически важные объекты, на которых ежесекундно идет процесс выработки электроэнергии, контроль за которым и осуществляет “Azalternativenerji». Это ветряные мельницы, солнечные панели и иные виды для выработки возобновляемой энергии. Одним словом, проблему нужно было решать, не доводя до таких крайностей, как голодовка работников, уставших ожидать своей зарплаты. Но, почему же в итоге все это произошло?

Для начала напомню, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 января 2019 года «О дополнительных мерах по усовершенствованию государственного управления в Азербайджанской Республике» было упразднено Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджанской Республики. Этим же распоряжением главы государства Кабинету министров было поручено трансформировать Государственное агентство в публичное юридическое лицо, которое бы функционировало при Министерстве энергетики, но могло бы заниматься самостоятельной финансовой деятельностью.

При этом, с учетом проводимой руководством страны социально ориентированной политики, была поставлена задача избежать массовых сокращений, сохранить рабочие места. Увы, по имеющимся у нас данным, Министерство энергетики так и не справилось с поставленной задачей. По какой причине — это тема отдельного и большого журналистского расследования. Скажу лишь, что так и не была создана ликвидационная комиссия, хотя именно с ее создания и должен был начаться процесс трансформации Госагентства. Кроме того, создания ликвидационной комиссии требует буква закона! Но…

Именно в тот период, когда должна была работать ликвидационная комиссия, и должен был решиться вопрос будущего всего трудового коллектива Госагентва и структур, входящих в его состав. Так или иначе, но в «подвешенном состоянии», не пройдя стандартного в таких случаях процесса решения всех вопросов, возникающих в период работы ликвидационной комиссии, работники всех структур Госагентства провели целый год. В течение этого времени они получали зарплату, но в январе 2020 года Министерство финансов объявило руководству Госагентства, что прекращается его финансирование и финансирование всех структур, в данную структуру входящих. В итоге, в течении первых трех месяцев текущего года люди впервые остались без зарплаты. Естественно, они начали выражать недовольство, возмущаться. В итоге, в апреле Минфин все же изыскал возможность выдать работникам Госагентства и входящих в его состав структур зарплату за данные три месяца. Но на том процесс и закончился. Многочисленные обращения руководства Госагентства, руководства “Azalternativenerji» в Минфин, так и не привели к устранению проблемы.

Хотя, согласно букве закона, Минфин обязан выплачивать зарплаты всем работникам Госагенства и ООО «Azalternativenerji» в полном объеме, ибо так и не была, как мы указали выше, создана ликвидационная комиссия и, стало быть, не решена судьба тружеников этих бюджетных организаций. Так или иначе, люди вынуждены были обобществить существующую проблему. И их можно понять. Пять месяцев без зарплаты способны просверлить дыру в бюджете какой угодно семьи. Да, есть предположение, что после данной акции протеста, Минфин изыщет средства для погашения существующих зарплат. Но что будет дальше? Вот в чем вопрос.

И нас, мягко говоря, неприятно удивляет позиция не столько Минфина, сколько Министерства энергетики, в составе которого находится Госагентство и входящие в него структуры. Это ведь данное ведомство обязано было следить за исполнением указа президента Азербайджана. Плюс, проблема же не только в задолженностях по зарплате. В свое время на строительство всех станций, Госагентсву должно было быть выделено 112 миллионов манатов. В общей сложности, речь идет о 28 объектах, пять из которых являются промышленными объектами большой мощности, а остальные являются социальными объектами (школы, детские сады, спортивные сооружения). Так вот, вместо 112 миллионов манатов Госагенству было выделено чуть более половины данной суммы. В итоге, все промышленные объекты так и остались недостроенными! В итоге, они до сих пор не работают на полную мощность. А ведь, тут все по цепочке. Будь завершено строительство 5 промышленных объектов большой мощности, они бы смогли работать в полную мощность и зарабатывать! Отпала бы сама необходимость в финансировании ООО «Azalternativenerji» из госбюджета, оно бы с успехом вышло на самофинансирование. Но все это в теории, а на практике…