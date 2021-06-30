В Gazelli Art House проходит выставка работ, многие из которых впервые демонстрируются широкой публике.

«Диалог» — именно так назвала свой очередной кураторский проект залуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская. Каждый проект художника, будь то персональная выставка или составление экспозиции и разработка концепции, вызывает у зрителя не просто восторг, но и заставляет задуматься, размышлять, анализировать. В этом и есть особенность творческого подхода и философского взгляда С.Шихлинской.

Сама художник не разделяет свою творческую и кураторскую деятельность, подчеркивая, что для нее все это – часть единого целого.

Ей абсолютно чужд творческий эгоизм, который, присущ многим талантливым людям:

«Мои проекты – это мои мысли, мои размышления и чувства. Для меня счастье показать в художниках то, что порой, быть может, они даже сами в себе не видят. Деятельность куратора позволяет мне показать их гениальность под другим углом. Это как дирижер, который не страдает от того, что он не нажимает ни на одну клавишу, хотя, только от него зависит то, как прозвучит то или иное произведение», — говорит Сабина Шихлинская в беседе с корреспондентом #.

Выставку «Диалог» не обошла участь гениального и философского восприятия. В экспозиции – работы представителей самых знаменитых в Азербайджане творческих династий, которые куратор преподносит в форме вымышленного «диалога» между отцом и сыном, художником и художником, прошлым и настоящим.

«Для меня это достаточно сложный проект в философском и интеллектуальном плане. Как куратор выставки я подошла к понятию «диалога» как к необходимой экзистенции человеческого существования, когда любая истина и сущность познается в разговоре. Диалог, как путь для того чтобы найти истину», — говорит Шихлинская.

В экспозиции работы 12 художников – 6 семей, отца и сына: Мусеиб и Ариф Амировы, Назим и Эйбат Бабаевы, Расим и Эльнур Бабаевы, Уджал и Бутунай Хагвердиевы, Назим и Фарадж Рахмановы, Талят Шахалиев и Шаин Талышхан.

Куратор считает, что существует некий тонкий энергетический уровень, когда дети чувствуют то, что родители занимаются чем-то особенным, магическим. Так, по ее словам, появляется некое сопереживание:

«Поэтому представленные здесь художники, находятся в диалоге и, несмотря на то, что творчество отцов и сыновей в чем-то схоже, оно, в то же время, различается. Разговор получается не на одной тональности, а как симфония», — подчеркивает Сабина Шихлинская.

Так, Мусеиб Амиров и его сын Ариф обращаются в своих работах к урбанистической тематике, где город и его обитатели, предстают перед зрителем неповторимыми, но объединенными единой составляющей композициями. Эйбат Бабаев вместе с отцом Назимом Бабаевым едины в своем диалоге и поиске ответов на вечные для человечества вопросы о сути мироздания. Расим Бабаев с сыном Эльнуром Бабаевым создают в своих произведениях современный эпос, на основе переосмысления древних национальных традиций и преданий.

Бутунай Хагвердиев и его отец Уджал, ведут свой диалог в визуальной тематике пейзажа, обращаясь к характерным видам Абшерона и других регионов Азербайджана. Назим Рахманов вместе с сыном Фараджем Рахмановым обращены в своем творчестве к созданию единого художественного образа, посредством которого раскрывается тема, над которой художник размышляет в данном произведении. Суть диалога между Шаином Талышхановым и его отцом Талятом в осмыслении жизненной парадигмы, в концентрировании на внутренних состояниях и эмоциональных переживаниях творческой личности.

Разглядывая экспозицию, которая гармонично разместилась на двух этажах галереи, встречаем гостью – художницу Елену Хагвердиеву. Интересуемся ее мнением относительно экспозиции и, в частности, «диалога» между мужем Уджалом и сыном Бутунаем:

«Я в большом восторге от выставки. Впечатлена идеей. Действительно, это диалог, который несмотря ни на что, никогда не прерывается между отцом и сыном в любых аспектах. На этой выставке я окончательно поняла, что наш сын Бутунай состоялся как художник. Для меня это — большая гордость. Уверена, что Уджал чувствовал бы тоже самое…», — заключила Е.Хагвердиева.