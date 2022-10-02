Гвардеец Джек Бернелл-Уильямс, участвовавший в похоронах королевы Елизаветы, найден мертвым в казарме в Гайд-парке. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Издание пишет, что 18-летний солдат сыграл ключевую роль в процессии, когда гроб ее Величества везли от Вестминстерского аббатства мимо Букингемского дворца к Веллингтонской арке.

Полиция в смерти гвардейца не нашла ничего сверхъестественного и назвала ее «неожиданной». Врачи хотели вернуть парня к жизни, но попытки не увенчались успехом.

Семья и друзья Бернелла-Уильямса были в восторге, когда он сопровождал гроб королевы в ее последнем путешествии, заметило издание Mirror.

В день похорон королевы семья солдата с гордостью публиковала видеозапись участия сына в церемонии. Журналисты отмечают, что его 42-летняя мать Лора из Бридженда в Южном Уэльсе очень эмоционально отреагировала на известие о смерти сына.

«Никогда не думала, что скажу это, но вся наша семья убита горем из-за внезапной кончины нашего замечательного сына Джека Уильямса», — написала женщина в соцсетях.