Дэвид Бекхэм вместе с отцом и будущим тестем выбирают костюмы для предстоящей свадьбы его старшего сына Бруклина с Николой Пельтц. Об этом пишет издание Daily Mail.

В своем Instagram Дэвид Бекхэм опубликовал фото, на которое «трио отцов» – сам Дэвид, его отец Тед и отец Николы Пельтц Энотни сияют от счастья, выбирая наряды к знаменательному дню. Бекхэм отметил в посте свою жену Викторию, а также ее мать Джеки Адамс.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм собираются пожениться 9 апреля 2022 года. В прошлом месяце пара поделилась с журналистами информацией о том, что их свадебная церемония будет проходить по еврейским традициям.

Источник близкий к семье рассказал изданию, что свадебное платье Николы будет от модного Дома Valentino, хотя ранее сообщалось, что эскизы платьев разрабатывала Виктория Бекхэм.

По информации издания, младшие братья Бруклина Бекхэма – 19-летний Ромео и 16-летний Кру — приглашены на свадьбу в качестве шаферов, а брат Николы Брэд будет ее «подружкой невесты». Среди гостей ожидаются Джиджи Хадид, Николь Ричи и друзья семьи Бекхэмов – Гордон и Тана Рамзи. Само мероприятие планируют провести в поместье отца Николы Пельтц. (gazeta.ru)