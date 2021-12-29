Что они там, все курят? Этот вопрос не раз возникал при прочтении публичных заявлений разного рода политиков, политологов, общественных деятелей из Армении. Так было всегда. Разница лишь в том, что до 44-дневной войны армянские эксперты разного пошиба излучали оптимизм и тиражировали бред о том, что победы и возвращения оккупированных территорий Азербайджану никогда не видать, тогда как теперь они соревнуются в негласном первенстве по максимально грустному описанию реалий.

Естественно, что все это происходит вкупе с поиском «козла отпущения». В глазах реваншистов таковым является премьер-министр Армении Никол Пашинян. В его огород летят уже не камни, а огромные валуны критики. До обвинений в том, что зима в Армении пришла сразу по окончании осени еще не дошло, но вот тема мифического «геноцида армян» уже затронута.

К примеру, армянские СМИ активно тиражируют запись, которую сделал на своей странице в Facebook политолог Эдгар Элбакян. «Во время войны, 16 октября, будущий капитулянт заявил, что Турция вернулась на Южный Кавказ, для продолжения «геноцида армян»», — решил погрузиться он в недавние воспоминания. Капитулянтом, замечу, оппоненты нынешней армянской власти именуют Никола Пашиняна.

Армянский политолог развернуто представил свою, если так можно выразиться, мысль. «Ниже напомню эти слова последнего: причем не с целью пробуждения стыда такого же как он бесстыжего или возвращения на путь истинный последователей его тоталитарной секты, а для того, чтобы показать некоторым представителям антикапитуляционного поля то, что мы имеем дело с предателем, а не просто с «некомпетентным» человеком. Он добровольно стал политическим инструментом Турции, Азербайджана и мирового империализма по доведению до конца «геноцида армян»,  и кто он, если не предатель?», — задается он вопросом.

Впрочем, сам же он дал себе ответ на озвученный вопрос: «Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить свою политику «геноцида армян». И это делается с очень конкретной целью, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути Турции по продолжению ее экспансии на север, восток и юг-восток», — резюмирует Эдгар Элбакян, которого обильно цитируют армянские СМИ.

Можно было бы вспомнить афоризм Славомира Мрожека о сложности дискуссии с тем, у кого галлюцинация. Но все дело в том, что армянский политолог, возможно, сам того не понимая, доказал примитивность мифа о «геноциде армян».  Он, наверное, хотел плюнуть в сторону Пашиняна, но плюнул в итоге против ветра. Теперь приходится утираться.

Нет, конечно, показателен пример того, как Никол Воваевич готов совершать «финты ушами». Но тут нужно понимать, что до 44-дневной войны он тоже много разного и провокационного лепетал. В частности, про то, что «Карабах- это Армения и точка». Чем, собственно, и сделал неминуемой войну. По итогам которой, ввиду почти полного разгрома армянской армии, вынужден был поставить свой автограф под трехсторонним заявлением от 10 ноября, которое по сути является актом о капитуляции Армении.

Потому, кстати, его в РА и называют капитулянтом. Но даже в данном статусе, и это медицинский факт, Пашинян считается для граждан РА фигурой более предпочтительной, чем его главные оппоненты — Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Сомневающимся предлагают вспомнить итоги внеочередных парламентских выборов в РА, в преддверии которых команда Кочаряна, как и команда Саргсяна, активно использовали обвинения в работе на турецкие и азербайджанские интересы в адрес Пашиняна.

Иными словами, Эдгар Элбакян считает, что сотни тысяч граждан РА согласны с тем, что во главе их страны находится тот, кто является «политическим инструментом Турции, Азербайджана и мирового империализма по доведению до конца «геноцида армян»». Не возражают  они, получается. и против того, что  «Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить свою политику «геноцида армян»». Тут даже не логика, а чистая арифметика, констатация факта.

Как такое может быть? А все предельно просто. Армянский политолог продемонстрировал, что тема «геноцида армян» является не более, чем инструментом внутриполитических разборок в РА. Он, осознанно или случайно, но максимально девальвировал то, верой во что более столетия живут армяне. Которым, судя по всему, еще долго придется проходить по мучительному пути признания смехотворности собственных мифов.

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