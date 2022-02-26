В Баку состоялась премьера спектакля «Дети, которые не выросли» на основе одноименной книги Эльшада Эйвазлы, сообщает #.

Поставленный украинским театром импровизации «Черный квадрат» спектакль впервые был показан в Киеве в 2019 году по инициативе Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины.

Тогда спектакль вызвал много положительных откликов и, наконец, спустя три года бакинский зритель смог увидеть его.

Спектакль начался с минуты молчания в честь памяти жертв Ходжалинской трагедии.

По сценарию Сергея Федорчука действие разворачивается в настоящем времени. Несколько выживших в Ходжалинской трагедии детей оказываются в Украине. Всю жизнь их преследуют ужасы той страшной ночи, они продолжают жить с этой болью и по сей день.

Главные герои 4-х новелл спектакля – потерявшие родителей во время Ходжалинской резни дети. Они рассказывают о пережитом ужасе и боли. Многие из них боятся оставаться ночью в лесу, находиться в окружении людей, радоваться жизни, заводить друзей и веселиться. Этого не позволяет переживаемая ими каждый день психологическая травма — выжившая девочка и спустя много лет вышедшая замуж, боится заводить детей.

Боль потери родителей и пережитый ужас преследует героев спектакля всю жизнь, заставляя их замкнуться на этой личной трагедии. Но они находят в себе силы продолжать жить дальше, не позволяя пережитой трагедии сломить их. Каждый считает, что нужно победить то зло, которое лишило их счастливого детства.

В этом и заключается главный посыл спектакля – зло должно быть побеждено.

Трогательные сцены с участием детей и взрослых актеров растрогали публику.

Среди зрителей были многие известные персоны. Премьеру посетил прославленный азербайджанский журналист, создатель первой газеты на русском языке в независимом Азербайджане — # Эльчин Шихлы.

По окончании спектакля зал взорвался бурными аплодисменами. Некоторые зрители не смогли сдержать слезы.

Зрители выразили благодарность и поддержку украинскому народу, переживающему в наши дни ужасы войны.