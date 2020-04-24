Депутаты сегодня обсудят 28 вопросов

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В начале заседания депутаты обсудят годовой отчет Уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Далее будут обсуждены изменения в законы «Об аренде земли», «О приватизации государственного имущества», «Положение о применении Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «Об охране окружающей среды», «Об оценке воздействия на окружающую среду», «Об охоте», «О науке», «Об образовании», «О лицензиях и разрешениях», в Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, проект закона «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц». Также будет обсуждено избрание глав рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Всего в повестке дня заседания 28 вопросов.