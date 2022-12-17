Рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям, в том числе комитет по международным отношениям и межпарламентским связям направили коллегам в парламентах зарубежных стран письма об акции протеста представителей гражданского общества и экоактивистов Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В письмах сообщается, что представители гражданского общества и экоактивисты Азербайджана начали акцию в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, незаконной перевозки природных ресурсов по Лачынскому коридору в Армению, а также препятствования визиту представителей госструктур Азербайджана на месторождения.

В письмах подчеркивается, что утверждения армянской стороны совершенно не обоснованы, ограничения на Лачынской дороге созданы не азербайджанскими участниками акции протеста, а российскими миротворцами.

В письмах также отмечается, что Армения грубо нарушает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и использует Лачынский коридор в военных целях, для перевозки мин и награбленных природных ресурсов, продолжает незаконную деятельность вопреки обязательствам уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, взятым на себя на встречах в Праге и Сочи.