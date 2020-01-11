Депутат рады призвал Зеленского отозвать посла Украины в Иране

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране. Поводом стало распространение информации от посольства о технической неисправности самолета. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.

«Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения», — написал Гончаренко.

По данным «РИА Новости», посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800, по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет. Позже слова об исключении теракта вырезали.

Ранее в этот же день иранские власти признались, что по ошибке сбили украинский

лайнер. Руководство республики принесло извинения за это и заявило о намерении передать «черный ящик» сбитого Boing во Францию. Выбором страны Иран занимался совместно с Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и Соединенными Штатами.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал разобраться во всех обстоятельствах трагедии и наказать виновных. Открытого и полноценного расследования, в свою очередь, потребовал и президент Украины Владимир Зеленский. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил властям страны опубликовать результаты расследования крушения украинского самолета.

Boeing 737 потерпел потерпел крушение. 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана (lenta.ru).